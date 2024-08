Declararon los padres de Loan: María se descompensó

Corrientes. La salud de María Noguera, la mamá de Loan Danilo Peña (5), es muy endeble. La mujer cuenta con apoyo psicológico, sus hijos la cuidan de que no vea la televisión y está medicada. No soporta el dolor del alma. Por eso, no fue de extrañar que ayer, cuando se sentó ante la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penza, se descompensara. Pese a ello, pudo hablar y por lo que dijo la magistrada hizo una citación de urgencia a una testigo.

También declaró José, el papá del nene del que nada se sabe desde el 13 de junio pasado, cuando fue a buscar naranjas y se esfumó en el paraje correntino Algarrobal de 9 de Julio.

El caso gira sobre muchos indicios y pocas certezas. Así, siguen siendo siete los detenidos por la sustracción y el ocultamiento del niño, por los que en breve debería expedirse la justicia con un procesamiento o no. Se trata de Laudelina y Benítez, el ex comisario Walter Maciel, Mónica Millapi, Daniel ‘Fierrito’ Ramírez, María Victoria Pérez y el capitán de navío retirado, Carlos Pérez.