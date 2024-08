Una jauría atacó y casi mata a una mujer cuando iba a trabajar

Pilar. La joven Florencia Cantero (28), fue atacada por cinco perros en el partido de Pilar cuando iba rumbo a su trabajo.

El salvaje episodio ocurrió este martes en la localidad de Villa Rosa, en el cruce de las calles Carlos Calvo y Caracas. Habían pasado pocos minutos de las 6, cuando la víctima salió como todos los días de su casa para dirigirse a la parada del colectivo. Se trata de un camino que recorre a pie, de lunes a viernes, para luego llegar hasta el Parque Industrial de Pilar, donde trabaja.

La cruenta secuencia comenzó a las 6.22 y duró casi 40 segundos. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad de una vecina del lugar.

Florencia iba con su mochila por la vereda del frente. En ese instante, dos perros salieron al ataque, y comenzaron a saltar y a morderla sin cesar. Ella intentó esquivarlos, pero fue en vano.

Pocos segundos después, llegaron otros dos perros a toda velocidad, y se sumaron al ataque. Florencia intentó caminar de un lado a otro, dando pasos cortos por lo limitada que se encontraba, pero nada resultó. Incluso la tiraron al piso, mientras la mordían todos juntos.

Fue en ese contexto que un quinto perro saltó el cerco de la vivienda y fue directo hacia la esquina, donde los otros cuatro tenían a la mujer acorralada.

“Ella está viva porque un vecino escuchó los gritos y salió de su casa con su hijo, arriesgando su propia vida para salvar la de mi hija”, describió Stela, agradecida. Mientras habla no le quita atención a Florencia, quien debe hacer reposo absoluto.

“Tiene hematomas en todo el cuerpo, heridas cortantes en ambas manos, en los brazos, las axilas y en las dos piernas, que están destruidas. Tuvieron que darle varios puntos en muchas de las heridas. Está toda vendada como una momia, con las piernas hacia arriba porque le duelen mucho. Gracias a Dios, no alcanzaron a morderle la cara”, describió la mujer las lesiones.

Y agregó: “Mi hija está muy sensible, en shock. Anoche no pudo dormir porque cuando intentaba hacerlo, se le aparecía la imagen de los perros atacándola salvajemente”.

Tras el rescate, los vecinos que la auxiliaron llamaron a sus familiares. El esposo de Florencia la cargó en su auto y la llevó hospital, ya que ella víctima no podía moverse.

“Esta vez le tocó a mi hija, pero podrían haber atacado a un niño, a una persona mayor. Si alguien no intercede, nadie se salva”, lamentó Stela. Y continuó: “Estos perros tienen dueño, son de un vecino conocido del barrio que vive a dos casas de la de mi hija. Dicen que ya tiene denuncias porque ya uno de los perros ha atacado a otras personas, pero no hace nada”.

“Cuando pasó lo de mi hija, solo se asomó por la ventana. No le importa, tiene cero empatía. Incluso, me contaron que los animales son maltratados por su propio dueño y que no comen”, se quejó la mujer.

Aunque confesó que desde el área de Zoonosis del municipio le tomaron la denuncia, la madre de la víctima implora para que esta situación cambie. “¿Cómo voy a hacer?”, le pregunta Florencia a su mamá frecuentemente. “Está pensando, de ahora en más, cómo va a lograr salir de su casa sin que la ataquen los perros del vecino”, cerró la madre.