Declara la esteticista en la causa de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández

La ex esteticista de Fabiola Yañez, Florencia Aguirre, y Federico Alem, un médico que la atendió en la quinta de Olivos, declararán hoy en el marco de la causa por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández, iniciada por la ex primera dama.

Aguirre está citada a las 10 por el fiscal federal Ramiro González, mientras que Alem tiene que presentarse a las 12 en la fiscalía ubicada en el quinto piso de Comodoro Py.

En el primero de los casos, se trata de una mujer que hacía tratamientos estéticos a la ex pareja de Fernández y fue propuesta por la querella debido a que habría sido testigo de episodios y visto presuntos golpes en el rostro de Yañez.

Para el mediodía, el fiscal convocó al médico Alem, ya que, según declaró la semana pasada su colega Federico Saavedra, lo acompañó a Olivos para atender a Fabiola a requerimiento de la entonces pareja presidencial, el 30 de junio de 2021 porque ella tenía un moretón en un ojo.

Según Saavedra, quien declaró como testigo, cuando preguntó por el citado moretón le dijeron que era producto de un "golpe involuntario" en la intimidad de la pareja.

El fiscal le preguntará a Alem si escuchó esa respuesta y si coincide con la apreciación de la situación que hizo Saavedra sobre ese encuentro en el cual le recetaron a Fabiola una crema y globulillos de árnica para tratar la zona.

González dispuso el lunes que se le entregue la historia clínica completa de Yañez en el centro de salud donde se realizó un tratamiento de fertilización asistida para concebir a su hijo, en una clínica especializada del norte del conurbano bonaerense. (NA)