El testimonio de un vecino de Carlos Paz que fue testigo del accidente en Córdoba

Córdoba. En horas del mediodía en Av. Chacabuco de la ciudad de Córdoba se vivió un accidente sin precedentes en la ciudad, donde varias personas resultaron heridas, el conductor de 68 años de edad, de un Toyota Corolla perdió el control y chocó todo lo que tenía a su paso, automovilistas y motocicletas y peatones.

Se calcula que ocho personas sufrieron heridas y una mujer la amputación de una de sus piernas. Juan José Romero es vecino de Carlos Paz y voluntario de Defensa Civil, fue testigo del accidente y colaboró con algunas de las victimas.

"Estábamos con unos amigos trabajando en un local, habíamos pasado por ese lugar diez minutos antes. A las 11:45 sentimos una explosión, salimos y el panorama era devastador, en mi vida había visto algo así, estuve en Defensa Civil y hemos visto accidentes y cosas pero como esta no. Un hombre mayor que dicen que se habría desvanecido. Tratamos de que no tocaran a la gente, mis compañeros ayudaron a una chica que quedó entre los dos autos en una moto atrapada, la ayudamos a salir. Le dijimos a la gente que nos los tocaran, la gente quería colaborar y capaz por ayudar les hacían mal. Había mucha gente tirada, nosotros tratamos de que no los tocaran hasta que llegaran los servicios de emergencias. Estábamos de casualidad, habíamos ido a comprar a una ferretería y pasamos diez minutos antes", señaló Romero.