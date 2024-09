Choque múltiple: el niño de 4 años está en buen estado mientras la joven continúa grave

Un conductor a bordo de un Toyota Corolla perdió el control y atropelló a su paso durante cuatro cuadras en el centro de Córdoba, dejando un saldo de al menos 15 heridos. El comisario Cristian Massa informó a Cadena 3 que el accidente involucró a 35 personas, incluyendo automovilistas, ciclistas, peatones y motociclistas. De los 15 heridos, dos se encuentran en estado grave.

La persona más afectada es una joven de 20 años, estudiante de medicina y oriunda de Catamarca. Ella sufrió la amputación de su pierna derecha y una fractura de cráneo. Ariel Aleksandroff, secretario de Salud de la Ciudad de Córdoba, confirmó que su estado es crítico. La joven fue intervenida quirúrgicamente para tratar un hundimiento de cráneo, así como otras lesiones graves. Está en terapia intensiva en el Hospital de Urgencias, donde se le realizó una cráneoplastía y se está monitorizando su evolución de cerca.

La doctora Andrea Vilkelis, del Hospital de Urgencias, informó que la paciente está en coma farmacológico y con respirador. Su situación es crítica debido a un trauma de cráneo grave, fractura de clavícula, un pulmón lesionado, amputación traumática de la pierna derecha y múltiples fracturas en otros miembros. Existen riesgos de complicaciones, especialmente infecciosas y de fallo de órganos.

Por otro lado, el niño de cuatro años que también resultó involucrado en el accidente ha mostrado una evolución favorable. Fue trasladado al Hospital de Niños y ha bajado a piso, continuando en observación. Según Aleksandroff, el menor está en buen estado general.

La pericia química realizada al conductor reveló que no presentaba alitosis alcohólica ni indicios de consumo de drogas en el momento del accidente. El conductor llegó consciente y orientado, aunque no recordaba lo sucedido. No presentaba heridas visibles y sus signos vitales estaban estables. Se le realizaron estudios radiológicos, neurológicos y cardiológicos, y permaneció en cuidados críticos durante la noche para un seguimiento más cercano.

Además, otras dos personas, una mujer de 56 años y un joven de 25 años, presentan traumatismos varios y continúan internadas en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende.