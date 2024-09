La defensa de Alberto Fernández aportó fotos de Fabiola Yañez bebiendo

En el marco de la causa por violencia de género iniciada por la ex primera dama Fabiola Yáñez, la defensa de Alberto Fernández aportó nuevas imágenes a la Justicia, en aras de involucrar a la denunciante en escenas de consumo de alcohol.

Tal como quedó plasmado en la declaración de la nueva testigo presentada por la defensa del ex mandatario, la estrategia judicial de Fernández se enfoca en adjudicar a Yañez signos de desequilibrio y alteraciones producidas por el consumo excesivo de alcohol.

En virtud de lo expuesto, pusieron a disposición de la Justicia una serie de imágenes que captan a Yáñez, aparentemente ingiriendo alcohol.

Los letrados que llevan adelante la representación legal del ex jefe de Estado consideran que esta supuesta adicción a la bebida afectaba a su estado emocional.

A mediados de agosto, la ex primera dama presentó acusaciones similares e incluso llegó a pedir que Fernández "no se haga el abstemio" porque, según afirmó, el ex presidente consumía alcohol con asiduidad y "también fumaba".

En este contexto de acusaciones cruzadas, un artículo publicado a principios de septiembre por Horacio Verbistsky , el colaborador elegido por el ex presidente para ensayar una defensa pública, ya exponía el supuesto alcoholismo de la ex primera dama y vinculaba sus lesiones con un tratamiento estético.

"El plasma rico en plaquetas no se recomienda en personas que toman anticoagulantes o con consumo excesivo de alcohol, que afecta la coagulación de la sangre, debilita los vasos sanguíneos y aumenta la probabilidad de moretones. El globo de masaje facial que se observa en la última foto entregada por la denunciante, es de uso habitual en tratamientos estéticos", consignó el periodista en su columna publicada en el portal 'El cohete a la luna'.