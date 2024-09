¿Qué dijo el hermano de la policía que consumía drogas en un patrullero?

El hermano de la mujer policía que fue sorprendida mientras consumía drogas dentro de un patrullero, rompió el silencio y denunció que «nunca recibió contención» de parte de la Policía de la Provincia de Córdoba. La familia de la agente, a quien le secuestraron cocaína y marihuana, confirmó que fue apartada del cargo y le quitaron su arma reglamentaria.

Las declaraciones se conocieron luego que el ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, sostuviera: «Es un hecho gravísimo porque estamos hablando de una persona que está en la calle con un arma en su cintura. Lo primero que tendría que hacer una persona con este problema es acudir y pedir ayuda. Ella eligió en cambio ocultarlo, eligió el silencio. Entiendo que lo hizo para no perder su trabajo pero lo terminó perdiendo de la peor manera».

«Ella no estaba de fiesta, no la estaba pasando genial dentro del patrullero. Es una persona con una enfermedad y está con depresión. No justifico el hecho. Es aberrante. Estoy de acuerdo con que le hayan quitado el arma»; destacó el hermano de la policía, quien añadió: «El ámbito de la Policía no acompaña a las personas que padecen este problema».

Asimismo, en diálogo con El Doce, el hombre dijo que su hermana intentó «en reiteradas ocasiones» darle a conocer a sus superiores la adicción que estaba padeciendo, pero que nunca pudo.