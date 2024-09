Se viralizaron videos de Néstor Ortigoza golpeando a su ex pareja

Una serie de videos muestran al ex futbolista Néstor Ortigoza ejerciendo violencia de género contra su ex pareja. Las imágenes dan cuenta de golpes, empujones y hasta un pelotazo que el ex jugador le propina a Lucía Cassiau, quien es la madre de sus hijos.

El club San Lorenzo de Almagro le pidió que se aparte de su cargo como vocal titular.

La viralización provocó indignación en las redes sociales y muchos advirtieron que en las grabaciones aparece uno de los pequeños.

Los videos se dieron a conocer a cinco meses del proceso de divorcio que vive la pareja y que derivó en la imputación de Ortigoza por «lesiones agravadas».

«El bloque oficialista mayoritario de la Comisión Directiva decide exigirle al vocal titular Néstor Ezequiel Ortigoza que presente su renuncia al cargo, ya que su accionar no representa los valores por los que vela nuestra institución»; expresaron desde el club.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).