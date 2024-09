Se conocieron nuevas fotos de Fabiola Yañez con golpes en su cara

Buenos Aires. La querella de Fabiola Yañez aportó nuevas imágenes en donde se puede ver a la ex Primera Dama con golpes en su cara. En algunas de las fotografías, publicadas por Infobae, se puede ver además al ex presidente Alberto Fernández a su lado, durmiendo en la cama del dormitorio principal del chalet de la Quinta Presidencial de Olivos.

La secuencia incluye algunas tomas en donde Yañez utiliza una almohadilla de gel para disminuir la inflamación en su ojo derecho.

En el relato realizado ante la Justicia, Fabiola Yañez había descripto una situación de violencia en la cama en la que dormía el matrimonio.

Sobre ese día, la ex primera dama relató: “Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije, “que me hiciste”. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe terminó la discusión”.

Y agregó: “Ese día yo tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial, como Primera Dama, así que viaje igual, al principio solo se veía colorado, pero me quede 3 o 4 días y el ojo comenzó a cambiar cada vez a un color más fuerte. Volví y me quedé en Olivos. Estando allí, junto con Alberto, lo llamamos al Dr. Saavedra, Jefe de la Unidad Médica Presidencial, me dio globulitos de árnica, y me dijo que se iba a ir con el tiempo. Y estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe”.

Saavedra, oriundo de La Plata, era el médico de confianza de Fernández. Cuando llegó a la Rosada, lo puso al frente de la Unidad Médica Presidencial. Fue convocado por la Fiscalía para contestar sobre el tratamiento que le prescribió a la ex Primera Dama. Ante las preguntas de Ramiro González, reconoció que vio el golpe que tenía la ex primera dama Fabiola Yañez en uno de sus ojos. Según relató, cuando Saavedra indagó el origen del golpe, tanto el ex mandatario como la ex primera dama le dijeron que había sido “involuntario”.

Las imágenes se suman a otras pruebas importantes que se conocieron en las últimas horas. El miércoles se publicó un audio en el que Alberto Fernández insulta a Fabiola Yañez porque no se ponían de acuerdo sobre qué serie televisiva iban a mirar. Además, se conocieron nuevos chats que revelan que Yañez se mudó a la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos porque estaba cansada de la violencia y el maltrato del ex jefe de Estado.