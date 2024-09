Habló el policía que salvó a la abuela en medio de los incendios

Jorge Acevedo es oriundo de la localidad de Valle Hermoso y miembro de la Policía de Córdoba desde hace más de 15 años. El día de ayer se convirtió en el protagonista de un acto heroico cuando arriesgó su vida para poner a salvo a una abuela de 80 años, quien se había visto cercada por el fuego en San Esteban

La mujer se encontraba sola en el ingreso de una vivienda cuando el hombre la divisó a metros de las llamas y la ayudó a subir al móvil. En ese momento, el fuego los rodeó y Acevedo le salvó la vida.

En diálogo con EL DIARIO, contó: «Estábamos en el sector de San Esteban evacuando gente, cuando se nos dio la orden de replegar el lugar. Cuando me estaba yendo, observé a la señora en una tranquera en estado de shock. No dudé y bajé, había una nube de humo muy intensa y el fuego cerca. Le pregunté si había alguien más, me dijo que no, y la cargué en el móvil. Cuando quise salir, v vi que nos habían llegado las llamas y no tenía salida para atrás. Tenía una nube de humo muy intensa, así que empecé a hacer marcha atrás y choqué con un camión que habían dejado abandonado».

«El móvil se empezó a prender fuego, me bajé del lado del acompañante donde aún no habían llegado las llamas, la bajé y la puse en el piso para que no trague humo a unos 20 metros. Levanté la mirada y el móvil estaba prendido fuego por completo. Ella me pedía que la deje parar, pero mientras estuviera cerca del piso no iba a tragar humo. La arrastré como 50 metros. A lo lejos, divisé a los bomberos y empecé a pedir ayuda. No la pude volver a ver después, sé que la llevaron a un nosocomio de la zona»; agregó.

«Es la primera vez que me toca algo así, hemos estado en incendios y evacuando en años anteriores, pero nunca en una situación como esta. Yo creo que cualquiera de los policías hubiera hecho lo mismo, me toco a mí, pero cualquiera de mis compañeros lo hubiera hecho. Mis superiores se pusieron en contacto y me dijeron que estaban a disposición de lo que necesitara, ahora debo curar las heridas»; completó el uniformado.