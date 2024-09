Los bomberos trabajarán toda la noche para tratar de sofocar los incendios

Córdoba. Las llamas no dan tregua en la Provincia. Se registran varios focos activos, de manera que las brigadas forestales y los bomberos no paran ni un minuto y necesitan colaboración.

En Los Túneles, se intenta evitar que las llamas sigan avanzando y alcancen a la Reserva Provincial Chancaní.

Según los últimos datos hay tres focos activos: Capilla del Monte, en la zona de San Esteban (Valle de Punilla); Villa Berna, cerca de La Cumbrecita (Valle de Calamuchita); y Quebrada de La Mermela, próxima a los Túneles de Taninga, en Salsacate (departamento Pocho).

¿Cuál es la situación de las rutas de Córdoba?

La Policía Caminera habilitó este domingo a la noche el tránsito en la ruta nacional 38. El corte había estado a la altura del kilómetro 119, próximo a la localidad Capilla del Monte.

Por otra parte, permanece cerrada la ruta provincial S-273 en el kilómetro 10, entre Villa Berna e Intiyaco (desvío de tránsito en la rotonda de Villa Berna hacia Los Reartes). Y está cerrado el ingreso de Villa Alpina hacia Intiyaco.

Apedrearon móviles de bomberos

Los Bomberos Voluntarios de Capilla del Monte informaron en sus redes sociales que algunos móviles fueron apedreados.

“Actualmente en la ruta 17 varios móviles fueron apedreados. Consideramos que la seguridad es fundamental para todos y esperamos que esta situación no continúe, si no, los equipos de respuesta no podrán seguir trabajando”, señalaron los servidores públicos.