Incendios en Córdoba: Cuántas hectáreas fueron arrasadas por el fuego

Se estima que más de 16 mil hectáreas fueron arrasadas por el fuego en las sierras de Córdoba. Se mantienen activos los focos de Capilla del Monte-San Marcos Sierras, Sierras Chicas, Villa Berna y Salsacate, donde hay más de ochocientos bomberos que luchan por controlar el avance del fuego.

En los frentes, se trabaja con medios aéreos y con la colaboración de los brigadistas del Sistema Federal.

El gobernador de Córdoba, Martín Llayora, reclamó este martes que se tomen «medidas ejemplificadores» contra quienes prenden fuego y dijo: «Estos no son hechos naturales, son impericias, negligencia o dolo. La legislación es muy laxa. Si no ponemos medidas ejemplares, parece que no tiene costo, no tiene ni pena ni medidas de resarcimiento civil».

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló las medidas desplegadas por el gobierno nacional para mitigar el impacto del fuego en Córdoba. «Hay un gobierno nacional y provincial abocados a contener la situación. Queremos destacar especialmente la labor de los bomberos voluntarios de Córdoba y del personal de las Fuerzas de Seguridad, que están poniendo el cuerpo para proteger a los ciudadanos. No hay nada más heroico para un hombre que arriesgar la vida por sus compatriotas y también agradecer, por supuesto, al gobernador de la provincia, Martín Llaryora por el trabajo conjunto que estamos haciendo para mitigar la situación allí en la provincia con respecto al fuego»; argumentó el funcionario.