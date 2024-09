El reencuentro del policía y la jubilada a quien salvó del fuego

Un emotivo reencuentro tuvo como protagonistas a un policía y a la jubilada a quien salvó del fuego, en un dramático episodio registrado el viernes pasado en la localidad de San Esteban, en el Valle de Punilla. El cabo Jorge Acevedo tuvo la posibilidad de reencontrarse con Matilde, de 87 años de edad, a quien encontró sola en la tranquera de su casa, rodeada por el voraz incendio que arrasó varias viviendas.

El uniformado arriesgó su propia integridad para resguardarla y cuanto había logrado ingresarla a la camioneta policial, se percató que las llamas estaban casi encima del rodado y sufrió quemaduras cuando sacaba a la mujer del interior del rodado.

Momentos de extrema desesperación se vivían a su alrededor y ambos contemplaron como el fuego consumía el móvil.

«No pensé que iba a llegar a esta altura de mi vida y que iba a haber tanto fuego, nunca en los 37 años que estuve aquí hubo un incendio semejante. De ese momento no me acuerdo de nada, me quedó como un mal sueño. Pensaba que a la casa no tenía que pasarle nada y así fue, la casa quedó entera»; contó la mujer, quien fue entrevistada por El Doce.

Por su parte, el policía narró la crítica situación que ambos atravesaron. «La visibilidad era nula, teníamos fuego y quisimos salir para atrás, cuando el móvil tomó fuego decidí bajar y sacarla por la puerta de atrás. La empecé a arrastrar pobre Matilde, pero fue a fines de que no tragara tanto humo porque en el suelo la densidad de humo es menor. La arrastré unos metros hasta que nos resguardaron los bomberos».

Del reencuentro, también participó Víctor Quevedo, subdirector general de Departamentales Norte, quien destacó el desempeño del cabo y reveló que el agente es instructor y docente de la Escuela de Cadetes de Punilla.