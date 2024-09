Bomberos de Chaco viajaron a Córdoba para luchar contra el fuego

Los incendios en la Provincia de Córdoba hicieron que una importante cantidad de voluntarios, de diferentes partes del país, llegaran para colaborar de forma solidaria y ayudar a sus pares en la lucha contra el fuego.

Hubo actos que realmente sorprendieron a la comunidad, se conocieron historias que emocionaron, cómo el caso de los bomberos que llegaron desde Salta y Jujuy haciendo «dedo» por las rutas argentinas.

También estuvieron los brigadistas chaqueños Alejandro Bernachea, Gabriel Aguilar, Hugo Morales y Brian Centurión, quienes se alistaron y partieron rumbo a Capilla del Monte en colectivo.

Tras varias horas de viaje, se sumaron a la lucha junto a sus pares y fueron recibidos con los brazos abiertos por el personal del cuartel local. Alejandro Bernachea es jefe del cuartel de bomberos de Resistencia y es parte de una brigada forestal GREC, en diálogo con El Diario, contó: «Somos cuatro en la brigada y nos alistamos para venir. La Federación de Chaco no nos convocó como bomberos, pero tomamos la decisión de venir igual. Para nosotros no es un sacrificio, nos gusta, es una forma de vida que tenemos. Creo que es algo que le pasa a todos los bomberos, creo que el que no pudo venir, se está lamentando. Hay cuestiones de presupuestos, los cuarteles tienen sus problemas también, pero nosotros como brigada tenemos la facilidad de contar con pasajes gratuitos. Todos tenemos trabajos particulares, pero era importante venir y ayudar».

«Tuvimos charlas con bomberos de Jujuy también, ellos vinieron a dedo y estuvimos trabajando con ellos. No nos sorprendió que vengan a dedo, para nosotros es normal. Se hace siempre, decidimos vivir así y el que tiene movilidad la usa y el que no, emprende su viaje a dedo o a pie. Acá están preparados muy bien para hacer una contención de los incendios, se nota el nerviosismo de la gente y la preocupación y es importante estar»: completó.