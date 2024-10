Salvaron la vida de una bebé de cuatro días en Altos del Valle

Villa Carlos Paz. Momentos de extrema tensión se vivieron en las últimas horas de la tarde de este lunes, cuando una bebé de cuatro días que vive junto a su familia en Barrio Altos del Valle de Villa Carlos Paz no reaccionaba después de haber tomado el pecho de su madre. Inmediatamente se realizó un operativo de emergencia y lograron salvarle la vida.

Martín, el abuelo de la bebé llamada Delfina, trabaja en Seguridad Urbana, contó lo sucedido y agradeció a todo el personal por el rápido accionar ante la situación.

"Yo estaba trabajando y mi mujer me llama a las ocho para decirme que la bebé había tomado la leche a las tres y se había dormido, pero que la fueron a ver y no reaccionaba. Inmediatamente me fui hasta la casa, pensé en llevarla al Hospital Funes, pero llamé a la base y vinieron mis compañeros, a los que voy a estar eternamente agradecido. Los primeros en llegar fueron mis compañeros, Rocío López la operadora dio aviso y Gabriela Rivarola, Martín Britos, Matías Blanco llegarón y entraron a casa. Después llegó personal de bomberos, DUAR, Policía, una ambulancia. Llegaron todos rapidísimo, todos colaboraron y por eso le salvamos la vida".

"Le bajó la glucosa y va quedar en observación, la doctora nos dijo que si nos demorábamos unos minutos más iba entrar en paro cardiorrespiratorio. Uno lo ve todos los días en su trabajo cuando está en la calle, pero cuando le pasa a uno es difícil de explicar. Le hicieron las primeras atenciones y después cortaron las calles e hicieron un código rojo para trasladarla. Ahora tenemos que seguir esperando, para ver cómo evoluciona".