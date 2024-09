Amigo de Fabiola Yañez negó agresiones físicas en Olivos

El testimonio de Emanuel López es uno de los más buscados en el país desde que estalló el escándalo por violencia de género ejercida por el expresidente Alberto Fernández contra su expareja Fabiola Yáñez. Es nada menos que uno de los mejores amigos de la ex Primera Dama, a la que acompañó en la quinta de Olivos en los dos primeros años del gobierno de Alberto, desempeñándose en el área de Comunicación de Presidencia. López es rosarino y conoció a Fabiola cuando ambos daban sus primeros pasos en los medios de la ciudad. Actualmente se desempeña como modelo, locutor y conductor de televisión en México.

En una entrevista, López aseguró que nunca fue testigo ni supo de golpes o agresiones físicas de parte del ex presidente, al menos hasta junio de 2021, cuando dejó de trabajar en la Quinta de Olivos. Las fechas coinciden con el testimonio de Yañez, quien habló de agresiones a partir de julio de ese año y de dos episodios graves el 11 y 12 de agosto.

"Yo trabajé en Olivos hasta mitad de 2021, no hubo golpes de violencia física a Fabiola. Y eso lo sé porque yo trabajaba todos los días en la quinta, todo el día. Y no sucedió, porque Fabiola como amiga me lo hubiese comentado. Para ubicarte en el tiempo, estoy hablando antes de su embarazo y antes de la publicación de la famoso foto en Olivos. Sí presencié discusiones muy fuertes. He vivido situaciones muy incómodas que no le deseo a nadie vivir", dijo en diálogo con Infobae.

El amigo de Fabiola Yañez reveló que trabajar en Olivos fue "espantoso"

Después aseguró que trabajar en Olivos fue una experiencia "espantosa". "Yo dejé una oportunidad muy grande en México, tuve que renunciar a un trabajo que para mí era muy importante. Yo creo que Fabiola eso nunca lo valoró. Ella estuvo en México en varias oportunidades y conocía mi recorrido. La verdad que desde que llegué a Argentina aquel 10 de diciembre de 2019 toda la experiencia fue espantosa. Fue un infierno trabajar en Olivos. Realmente fue una pesadilla".

Asimismo, López confirmó que Yañez tuvo un aborto en 2016, tal como consta en la Justicia. Y reveló que se lo hizo saber a Mirtha Legrand, a través de su producción, apenas unos días después, cuando Alberto Fernández fue a uno de los tradicionales almuerzos. La pareja atravesaba una crisis. “Fabiola estaba muy enojada, destruida. Y decide enviarle un mensaje a la productora principal del programa contándole todo lo que estaba viviendo en ese momento con Alberto”, recordó López. No fue el único aborto. Tampoco la única crisis.

"Lo recuerdo perfectamente. Fabiola en ese momento estaba muy triste. Nunca la había visto tan mal y tan deprimida, apagada. Precisamente por esos tiempos había tenido una propuesta de trabajo a través de un gerente rosarino, a quien conozco, para trabajar como periodista en Radio Rivadavia, en Buenos Aires. Fabiola no se animó. Tenía el autoestima por el piso. Ella tenía toda la ilusión de poder concretar ese proyecto. Yo como amigo siempre la acompañé durante todos esos años. Siempre fui su confidente", manifestó.

Y agregó: "Se lo contó a la producción de Mirtha Legrand porque estaba muy enojada. Es verdad todo lo que contó la periodista Marina Calabró. Mirtha, su productora, y la producción en general del programa, manejaron esta situación como corresponde, ya que es un tema muy delicado. Esto fue el 16 de julio de 2016. Ese día Alberto Fernández fue invitado al programa luego de un escrache que había tenido en el Patio Bullrich. Por esos días ellos estaban separados. Fabiola estaba muy enojada, muy molesta. Y decide enviarle un mensaje a la productora principal del programa contándole todo lo que estaba viviendo en ese momento con Alberto. Ese mensaje lo redactó conmigo. La intención de ella era que Mirtha al aire le pudiera transmitir esto a Alberto. La señora Legrand hace alusión a ese mensaje y le pregunta si estaban separados. El mensaje que envió Fabiola realmente era muy fuerte. E incluso comentaba que se había realizado la interrupción del embarazo".

López aseguró que todo el escándalo lo hace sentir muy mal. "Para mí fue una hermana de toda la vida. Realmente me angustia y entristece esta situación. La conozco a Fabiola cuando nadie ni nada de todo esto existía. Yo trabajo en comunicación actualmente en México y está es una noticia que está en todos los noticieros. En los canales más importantes. Se habla mundialmente de este tema. Y uno no puede escapar ni hacer oídos sordos".