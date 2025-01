Un juez llevó a su hija en el baúl del auto porque "se había quedado sin lugar"

El titular del Juzgado Penal Juvenil de Catamarca Fabricio Gershani Quesada fue escrachado en redes sociales después de que se viralice un video mientras trasladaba a su hija en el baúl del auto porque “se había quedado sin lugar”. Tras el caso tuvo que pedir perdón.

El magistrado fue filmado por otro automovilista que en la Ruta Provincial Nº 4, en la localidad de Las Rejas, observó a la menor en el baúl del auto Peugeot entre materiales de construcción en medio de un control policial.

En la secuencia hasta se puede visualizar el momento en el que la chica saluda al conductor que la graba.

Ante la viralización del video, que generó polémica e indignación, Quesada tuvo que salir hablar públicamente y pedir perdón: “Cometí un error”.

“Tenemos que velar por la seguridad de nuestros hijos. Con el diario del lunes me doy cuenta de que podría haber hecho muchas otras cosas que no sean eso. Afortunadamente, no pasó nada, si no me lamentaría le resto de mi vida”, señaló.

El juez sostuvo que, “si bien es un tema de índole personal”, al ser una personal pública tiene “obligación” dar las explicaciones del caso, aunque lo “perjudique”.

Conforme a lo detallado por el magistrado sobre la secuencia protagonizada, explicó que el 6 de enero fue a un corralón a comprar materiales de construcción y como su hija, que había llegado desde Tucumán por los Reyes Magos, quiso acompañarlo.

Sin embargo, relató que cuando empezó a guardar los materiales vio que no tenía más lugar, por lo que replegó los asientos e hizo que la menor se recueste allí.

Acerca de la actitud de la Policía, quienes permitieron que siga su marcha pese a la infracción, dijo: “Hoy estoy acá para pedir disculpas, especialmente al personal policial porque ha sido muy atacado en las redes sociales, como si hubieran hecho la vista gorda, y no es así. Actuaron con comprensión y empatía, no con desaprensión. Me dejaron pasar porque me dirigía a mi casa, que queda cerca del puesto caminero”.