Advierten por ciberestafas con el Telepase de los peajes

Córdoba. En plena temporada de verano, una fecha donde las rutas están más concurridas por los turistas, las autoridades detectaron una nueva forma de estafa vinculada al Telepase de los peajes. Desde Vialidad Nacional y Caminos de las Sierras emitieron una alerta sobre una serie de fraudes.

Los delincuentes operan contactándose con sus víctimas a través de redes sociales, en especial WhatsApp. Luego se hacen pasar por trabajadores del servicio de Telepase y ofrecen promociones o descuentos falsos. Durante la comunicación solicitan datos personales o bancarios con el fin de poder acceder a las cuentas de los usuarios y robarles dinero.

Reconocer las tácticas que suelen emplear los ciberdelincuentes puede ser una forma de prevenir este tipo de engaños. Es por este motivo que se le recomienda a los usuarios prestar atención en caso de que durante estos contactos el interlocutor pida datos sensibles, cree una sensación de urgencia con amenazas de bloqueo del servicio o pérdidas de beneficios e intenta redirigir al usuario a sitios webs no oficiales que podrían estar destinados a actividades fraudulentas.

Ante la sospecha de un fraude, las autoridades recomiendan:

1. Ignorar mensajes emitidos por las redes sociales. Caminos de las Sierras aclaró que solo opera mediante su página web

2. Verificar la autenticidad de los contactos y no dar información personal. No respondas correos, llamadas o mensajes no solicitados que pidan información confidencial.

3. Controlar tus facturas regularmente. Revisá tus pasadas y cargos en el Centro de Autogestión de TelePASE para detectar cualquier irregularidad.