Juicio por la muerte de bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba: declara otra de las madres

Este lunes se desarrolla, en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7° Nominación, la quinta jornada del juicio por las muertes de 5 bebés en el Hospital Provincial Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba.

Declara Vanessa Cáceres y Raúl Calderón, madre y padre de Francisco, el bebé que falleció el 18 de marzo de 2022, una de las primeras en el nosocomio de gestión provincial.

El 18 de marzo de 2022, a las 11:46, Vanessa dio a luz a Francisco Calderón, que nació por cesárea. Brenda Agüero habría trasladado al bebé al área de Recepción del Centro Obstétrico y le habría aplicado dosis de potasio u otra sustancia no compatible con la vida. El pequeño murió por la noche.

Además, si los tiempos lo permiten, continuarán declarando más testigos.

Se tratan de algunos de los 13 casos por los que se la acusa a la enfermera Brenda Agüero.

El lunes 6 de enero comenzó el proceso judicial por el que ya pasaron varios imputados: el ex ministro de Salud, Diego Cardozo; la ex directora del Neonatal, Liliana Asis; la ex jefa de enfermería; Alicia Beatriz Ariza, entre ellos.

También declararon durante cinco horas Adriana Luisa Moralez, ex encargada de Seguridad del Paciente del Hospital Neonatal y Claudia Elizabeth Ringelheim, ex vicedirectora del hospital.

La semana pasada, además, declaró Damaris Bustamante, mamá de Benjamín, otro de los bebés fallecidos.