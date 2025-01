"‘Mi bebé fue envenenada con potasio": el testimonio de una madre en el juicio del Neonatal

Yoselín Rojas, madre de Angeline, la primera bebé fallecida en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, brindó un desgarrador testimonio en el juicio por jurados que investiga la muerte de recién nacidos en esa institución. Durante su declaración, acusó directamente a la enfermera Brenda Agüero de haber envenenado a su hija con una dosis letal de potasio.

Rojas relató que Angeline nació el 6 de junio de 2022 en perfecto estado de salud, pero a los pocos minutos fue llevada por Agüero fuera de la sala de parto. "Se llevó a mi bebé y regresó a los cinco minutos, pero ya sin mi hija", recordó entre lágrimas. Posteriormente, los médicos informaron que la recién nacida había sufrido un paro cardiorrespiratorio "inexplicable".

El caso de Angeline fue el primero en llegar a la Justicia tras descubrirse irregularidades en el acta de defunción, que no había sido firmada por la médica de guardia. Una autopsia confirmó que la causa de muerte fue un exceso de potasio administrado de manera intencional.

Reconocimiento y acusaciones

Durante su testimonio, Rojas señaló que reconoció a Agüero como la persona que se llevó a su hija al ver su rostro en los medios de comunicación. "Era una mirada fría, muy rara. Nos miraba de reojo. Cuando supe que era ella, sentí un dolor inmenso", expresó.

Rojas también denunció que, tras la muerte de su hija, las autoridades del hospital se negaron a proporcionarle información sobre la enfermera involucrada. “A nosotros nos hicieron creer que nada pasaba, cuando en realidad estaban pasando tantas cosas. Es un dolor que cargamos de por vida”, manifestó.

Pedido de justicia

Con la voz quebrada, Rojas pidió justicia no solo por Angeline, sino también por todos los bebés fallecidos en el Neonatal. "Mi bebé fue envenenada con potasio. No merecía morir así. Lo único que me dejaron fue una foto de mi hija muerta. Hoy conté mi verdad por todos los bebés asesinados. Eran inocentes y no merecían morir de una forma tan cruel", expresó al finalizar su declaración.