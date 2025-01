El relato de la madre de una bebé que sobrevivió en el Neonatal

En la reanudación del juicio por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal, otra mamá volvió a señalar a Brenda Agüero como la persona que le sacó a su hija apenas nació.

Se trata de Tamara Magalí Hermosilla declaró este miércoles en el debate que juzga a 11 personas. La mujer dio a luz a L.C.H. el 24 de abril de 2022, que sobrevivió un presunto intento de asesinato por el que está acusada la enfermera Brenda Agüero, la principal imputada.

“Mi embarazo estuvo bien, me hice todos los controles y mi bebé estaba perfecta”, relató la mujer. “Yo la tenía a mi hija, pero en la cama estaba muy mal acomodada, entonces entra una enfermera, vestida de blanco, con cabello negro. Como me trajeron un té y un pan, me dijo ‘te lo tengo un segundo’. Y sale con mi bebé, le recalco que estaba bien. Y se la lleva como 20 minutos, un montón”.

En ese sentido, Tamara señaló que: “Yo sé que fue ella. Yo se la di en brazos a mi hija porque confié en ella. Es la única persona que la tocó”, reveló ante el jurado popular Tamara, mientras miraba a los ojos a Agüero, según indicó La Voz.

“Ella no me dio ninguna explicación de por qué se llevó, le pregunté a la médica dónde se la llevaba, no me dijeron nada. Y cuando me puedo acostar y me la dan, noto que tenía sangre en el pantalón, tenía un pinchazo en la ropa. Y cuando con mi hermana le cambiamos el pañal, para sacarle el meconio, vemos que en el pañal tenía sangre, con la marca de un pinchazo del tamaño de la punta de una lapicera”, contó.

Luego, especificó que la beba tuvo una reacción en la pierna, en el lugar de la presunta inyección. Y graficó el tamaño con sus manos: con el de un limón.

“Ella estaba bien y después de que volvió no lloraba, no se prendía de la teta. Tengo otros bebes, los bebés lloran porque es la forma de comunicarse, ella no hacía nada. Toda la noche me quedé despierta y nadie me hizo caso de que mi hija estaba mal”, siguió.

Al otro día, la revisó una cardióloga, quien ordenó estudios. Le detectaron bradicardia -menor velocidad que lo normal en los latidos del corazón- y se lo atribuyeron a un problema hereditario

“Tenía 40 latidos por minuto, se estaba muriendo. Le dan antibióticos, le empiezan a drenar lo de la pierna y a mí me mandaron a que hable con un psicólogo. Yo no fui a ningún lado, me quedé con la bata llena de sangre, los siete días que estuvo internada”, detalló Tamara.

Más tarde, en la historia clínica, aparecieron niveles altos de potasio, que serían la explicación de las lesiones que con la forma de cicatriz aún tiene la bebé que sobrevivió.

Julieta Milagros Guardia mamá de Ibrahim, una de las víctimas, también brindó su testimonio. “Lo reventaron por dentro, en unas horas se me fue”, dijo, respecto de su hijo que nació al mediodía del 23 de mayo de 2022 y falleció unas ocho horas después, de acuerdo a La Nueva Mañana de Córdoba.

Luego de finalizar su declaración y al salir de la sala de audiencias, la mujer se desmayó y debió ser asistida. Este jueves declararán Brenda Yohana Leiva y María Antonia González, madre y abuela, respectivamente, de otra de las bebés que se salvaron.