Se cansó de los robos y convirtió su casa en una fortaleza

Una vecina de la ciudad de Córdoba sufrió ocho robos en tres meses y decidió convertir su casa en una auténtica «fortaleza». La mujer se llama Yanina, vive en Argüello y decidió colocar rejas, un cerco eléctrico y una alarma, aunque sostiene que ninguna de las medidas de seguridad logró frenar a los delincuentes.

Según pudo conocerse, la mujer habita a escasas cuadras de la Avenida Bodereau y sostuvo: «No sé qué más ponerle a la casa para que no se metan. Siempre buscan la forma y entran. La Policía no anda nunca, cuando los llamás están perdidos...».

Durante una entrevista con El Doce, la vecina reveló que también sumó un perro y un portón soldado.

«Le tuve que poner rejas hasta a los ventiluces porque se metían por ese espacio... entran por cualquier lado»; argumentó la mujer, quien completó: «Siempre me pregunto hasta cuándo me voy a resistir, pero es cuestión de cuidar lo mío, que tanto me cuesta».