Detuvieron a una argentina en Paraguay por robarse un bebé de un hospital

Una argentina fue detenida cuando estaba por cruzar la frontera desde Paraguay luego de hacerse pasar por enfermera y robarse un bebé de un hospital de Asunción. El momento del secuestro quedó grabado en un video registrado por una cámara de seguridad.

La detenida fue identificada como Natalia Edith González, de 39 años, quien residía en Formosa. El rapto del bebé ocurrió ayer jueves pasadas las 14 en el Hospital de Barrio Obrero de Asunción. Allí, González ingresó, se hizo pasar por enfermera e incluso mantuvo una conversación con la familia de la beba.

Tal como se puede ver en el video grabado por las cámaras de seguridad del hospital, la mujer se presentó con un ambo color gris y con la cara tapada con un tapabocas. Entró a una de las habitaciones del hospital y secuestró a una beba recién nacida para luego escaparse por los pasillos con la criatura en brazos.

La abuela de la beba contó que, momentos antes del rapto de la beba, había compartido tereré con González, quien le dijo que estaba acompañando a un tío suyo.

“Le pregunté a mi hija dónde está el bebé y me dijo que le llevó una enfermera para pediatría, no sé qué. Yo le dije que esa no era enfermera porque yo ya sabía. Corrimos detrás de la señora porque le vimos con la bebé en brazo", contó la mujer en diálogo con el diario ABC color.

Según informaron las autoridades, la mujer argentina salió corriendo del hospital y se subió a un colectivo de la Línea 38 hasta el Mercado 4, donde compró ropas para ella y la beba y se tomó un taxi hasta Loma Pytá. Allí, le preguntó al taxista qué bus la llevaba a la localidad de Nanawa para cruzar la frontera hacia Clorinda, provincia de Formosa.

Luego de que la policía local lograra reconstruir el camino que hizo Natalia González, la mujer fue capturada en la localidad paraguaya de Nanawa. Según detalló el sitio Última Hora, González fue detenida unos 50 metros antes de pasar a la Argentina.

En tanto, la beba recién nacida fue devuelta enseguida a su mamá.

González, que no cuenta con antecedentes penales, podría ser condenada a 5 años de cárcel por violación de la patria potestad.