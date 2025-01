Declaró la mamá de una beba que murió en el Neonatal

El juicio por la muerte de cinco bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba se reanudó y este lunes Brisa, una de las mamás de los recién nacidos que fallecieron, declaró ante el Tribunal y el jurado popular.

Al comienzo de su testimonial, la joven, que tenía 17 años cuando dio a luz, relató: "Era una nena, estaba sana. Lloraba porque ya había nacido. Se la llevaron para el costado de la sala. Después de que terminaron de coserme, me bajaron, me pusieron en la silla de ruedas y me la dio. De ahí me llevó a la sala de posparto, al frente".

Ya en la otra habitación, recordó que le dieron té y que su hija estaba “bien” y “tomaba la teta” sin problema: "Estuve como hasta las 7 y media pero en ese tiempo cambió la guardia. Llegó otra enfermera y se quedó ahí. Nos miraba a las tres".

Luego, recordó que la bebé empezó a llorar y ahí pensó que algo había pasado, algo que pudo ratificar cuando la cambió: “A la bebé le pusimos ropita rosa y un enterito de plush verde agua. A la tarde le encontré un punto rojo atrás y sangre en la ropita. Pensé que la habían limpiado mal".

Brisa relató que todo cambió días después: "A las 9 de la noche la puse al lado mío. Nos dormimos las dos. Cuando me desperté estaba la luz apagada de la habitación. Me habían dejado la cena, comí. Subí fotos de mi bebé al Instagram. No lloraba, no hacía nada. La empecé a hablar. No respondía. La compañera del lado de mi cama llamó a la enfermera. Se la llevaron a una sala a la izquierda del pasillo. Yo me fui detrás de ella".

"La enfermera vio a la bebé de Ludmila (madre que estaba en la misma piedra habitación), la tocó y le dijo ‘ella también está mal’ por lo que también se la llevaron". Sumó.

“Le quisieron dar calmantes y les pregunté por qué, pero no sabían decirme qué le pasaba. Me dijeron que no llamara a mi casa. Lo mismo llamé a mi mamá. Vino el cardiólogo. Pero no me dijo nada y se fue. Yo estaba muy mal. Mi mamá se encargaba de hablar con las enfermeras", manifestó.

Luego de los diversos encuentros con médicos, confirmaron que la bebé falleció y que como el papá estaba detenido, la velaron para que él la pudieron conocer: “No volvió a ser el mismo, tuvo tres intentos de suicidio".