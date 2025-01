Inyección de potasio: “Como la que usan en EEUU para los condenados a muerte”

El juicio histórico por las muertes de bebés en el hospital Materno Neonatal de Córdoba ingresó de lleno en la discusión de la prueba científica, luego de las primeras tres semanas en las que brindaron testimonios los acusados y las familias de las víctimas.



Y las primeras presentaciones de los peritos bioquímicos y toxicológicos que intervinieron en la instrucción de la causa, confirmaron la gravedad de la acusación fiscal que llevó hoy a sentar en el banquillo de acusados a once personas, entre la presunta autora material de los ataques y el grupo de personas que habría actuado para encubrir los hechos.



La cantidad de potasio hallado en un bebé fallecido el 7 de junio de 2022 “es similar al que se usa en Estados Unidos a los condenados a muerte”, afirmó sin la más mínima duda el toxicólogo Luis Alberto Ferrari, al explicar que “este nivel de potasio excluye la vida”.



Luego de una larga exposición sobre la metodología de análisis y las fuentes utilizadas para elaborar su informe, Ferrari -experto de la Universidad de La Plata- presentó como conclusión del caso de Melody Molina, la beba que murió en junio de 2022 y sobre la que se hizo autopsia, que los valores hallados de potasio en humor vítreo, líquido cefalorraquídeo y sangre centrifugada eran tan elevados que sólo se podría explicar por el ingreso externo del elemento. Es decir que alguien le inyectó el elemento.

En este caso, el análisis del electrocardiograma mostraba características “típicas de intoxicación por potasio”.

Ferrari es un prestigioso docente e investigador del Departamento de Ciencias Biológicas de la casa de estudios mencionada, docente en Química y Toxicología Forense en la Universidad de Morón, y hombre de consulta de la Justicia en todo el país en análisis forenses. Lo acompañó en las declaraciones testimoniales la perito oficial Virginia Soler, integrante de la sección Químico Legal de la Justicia provincial.



Las declaraciones de los expertos son claves para determinar qué pasó efectivamente en cada uno de los casos de ataques a bebés, cinco de los cuales fallecieron y ocho sobrevivieron.



Pero Ferrari y Soler no son los únicos peritos que declararon ante la Cámara Séptima del Crimen, que en un juicio por jurados populares juzga el caso. También prestaron testimonio dos peritos de parte, Guillermo Fontaine, por la defensa de la exdirectora del Neonatal Liliana Asís, y Mario Pacheco, por la defensa de la enfermera Brenda Agüero.



Este último intentó relativizar la conclusión de Ferrari, al exponer que en el informe anatomopatológico se consignó que hubo sufrimiento fetal por un parto prolongado (de casi cuatro horas) y que eso pudo derivar en una acidosis y en una sepsis, dos posibles causales alternativas para la elevación del potasio.



Sin embargo, Ferrari replicó la hipótesis señalando que en todo caso debería establecerse en qué magnitud la sepsis podría elevar el potasio y si era verosímil el nivel que surgió de los análisis de la autopsia. La bebé había presentado potasio cuatro a cinco veces por encima de los niveles normales (3,5 y 5 meq/L). En este caso en particular, el valor encontrado fue de 18,4 meq/L.



“La diferencia es muy grande, con 12,7 unidades más”, había remarcado Ferrari, para quien “no he visto que haya uno o dos o tres casos en los que otra patología pueda producir estos niveles de exceso de potasio, menos en tantos casos en una secuencia tan corta de tiempo”, pero que esto deberían determinarlo otros especialistas, porque desbordan lo puramente de su especialidad.