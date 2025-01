Imputaron a Rodrigo Garro por homicidio culposo

La Pampa. El futbolista Rodrigo Garro, quien actualmente juega para el Corinthians de Brasil, fue imputado este domingo bajo el cargo de homicidio culposo luego de un accidente vehicular en la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, que resultó en la muerte de un motociclista, Nicolás Chiaraviglio, de 30 años. Aunque la Justicia determinó la prohibición de conducir para Garro, se le permitió salir del país, lo que le posibilitará reincorporarse al equipo brasileño que dirige Ramón Díaz, que disputará la próxima Copa Libertadores.

La acusación formal contra el exjugador de Talleres fue realizada por la fiscalía en los tribunales de General Pico, en una audiencia que contó con la presencia del volante, de 27 años. Según informó el medio La Arena, el fiscal Francisco Cuenca destacó que la calificación del delito fue por conducción imprudente, ya que el test de alcoholemia realizado a Garro arrojó un nivel de 0,54 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que en la provincia rige la norma de alcohol cero al volante.

En cuanto a la decisión de no prohibirle la salida del país, Cuenca aseguró a La Arena que no se consideraron elementos que representaran peligro procesal. “La persona se ajustó a derecho, por lo tanto, no se pidió ninguna medida de coerción”, sostuvo el fiscal. Este planteamiento fue respaldado por el abogado defensor de Garro, David Diván, quien enfatizó que su cliente no presentó ningún comportamiento que sugiriera evasión. “Estuvo a disposición desde el momento del choque y no intentó darse a la fuga”, señaló el letrado.

El accidente ocurrió la madrugada del sábado, minutos antes de las 03 AM, en la intersección de las calles 300 y 108 de General Pico. Garro manejaba una camioneta en compañía de otro futbolista, Facundo Castelli, quien también salió ileso del siniestro. Chiaraviglio viajaba en una moto Guerreri Trio 110 y falleció en el acto debido al violento impacto, por lo que los servicios de emergencia solo pudieron constatar su deceso al llegar al lugar.

La víctima trabajaba en una empresa de venta de neumáticos, aunque encontraba su verdadero entusiasmo sobre el ring. En su perfil de redes sociales, su foto de portada muestra unos guantes de boxeo y una bolsa, acompañados de una frase que resumía su filosofía de vida: “A veces un ganador simplemente es un soñador que nunca se rindió”

La fiscalía continúa analizando varios factores del incidente, incluyendo las velocidades a las que se desplazaban ambos vehículos, información que se determinará mediante un informe pericial. Adicionalmente, se informó que no se encontró un casco en la escena del accidente, lo que llevó a suponer que Chiaraviglio no llevaba protección al momento del impacto. “Eso también va a surgir de las cámaras”, precisó Cuenca.

Por otro lado, el abogado Diván insistió en que, tras el choque, Rodrigo Garro mostró una actitud colaborativa: “Logró frenar la camioneta unos metros más adelante, se bajó corriendo hacia la víctima y empezó a pedir por ayuda”.

“No bebe alcohol habitualmente, es un deportista de élite, brindó por su cumpleaños. Él dobló por la ruta y no llegó a ver al motociclista”, argumentó el abogado en diálogo con Info Pico. “Cuando él escucha un fuerte impacto en su vehículo, porque no llega a ver, en ningún momento, ninguna moto, no supo cómo reaccionar porque no había visto contra qué había impactado. Frena a los metros y se baja. Cuando se da cuenta de que es una moto, él corre hasta el lugar y empieza a gritar por ayuda. A raíz de eso los vecinos convocaron a la policía”, agregó.

El jugador planea regresar a San Paulo este lunes para continuar sus compromisos profesionales: viene de ser uno de los mejores jugadores del Brasileirao, lo que generó que Ramón Díaz propusiera su nombre para la selección argentina que conduce Lionel Scaloni.