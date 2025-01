Causa Neonatal: ¿Qué declaró la enfermera Brenda Agüero?

Brenda Agüero, la enfermera acusada de envenenar a cinco bebés recién nacidos con potasio e intentar matar a otros ocho en el Hospital Neonatal de Córdoba, declaró este martes por primera vez en el juicio que se lleva a cabo en esa provincia y reiteró que es “inocente”: "Nunca le hice daño a nadie", sostuvo.

En su declaración ante el tribunal, Agüero afirmó que “hoy no podría volver a tocar un niño, no podría hacerlo, no podría volver a hacer lo que tanto quería y por lo que tanto luché”.

Ante el jurado popular, que emitirá su sentencia en los próximos seis meses, la enfermera insistió con su inocencia: "Nunca jamás le hice daño a nadie y mucho menos a un niño. De hecho, siempre luché por ingresar a un lugar donde pudiera atender a esos pacientes, a los de Neonatología”.

Agüero comenzó a declarar hoy pasadas las 9:30 de la mañana, advirtiendo que solo respondería preguntas relacionadas con su vida personal o profesional que no estuvieran vinculadas directamente a la causa. Durante su exposición, negó todas las acusaciones y denunció haber sido víctima de maltrato dentro del penal de Bower debido a la mediatización del caso. “Me decían cosas y me gritaban”, aseguró.

“Las muertes de los bebés existieron, de eso no hay duda, pero no puede ser que me sigan bombardeando a mí como la culpable de todo. Me hicieron muchísimo daño”, sostuvo la acusada.

En ese sentido, la enfermera también rechazó la imagen que, según ella, los medios construyeron de su persona y se refirió a su acusación: “No entiendo cómo una persona sana, que nunca tuvo problemas, de pronto salga a matar. Los periodistas inventaron esa imagen, y gracias a eso yo me veo en este contexto”. Asimismo, desmintió ser una paciente psiquiátrica: “Me hicieron ocho pericias, en ninguna salió nada de lo que decían”.

Por otro lado, al responder preguntas, de su abogado defensor, Carlos Nayi, Agüero detalló cómo logró ingresar al Hospital Materno Neonatal tras ser rechazada varias veces: “Me recibí, dejaba todas las semanas el currículum, hablaba toda la semana con gente de recursos humanos hasta que un día recibí un llamado para presentarme ya para una entrevista y trabajar en el hospital. Fui, y allí quedé en el hospital hasta el día de mi detención”, señaló.

Respecto a sus funciones en el hospital, explicó: “Mi función comenzaba desde que la paciente ingresa al hospital hasta que se va, es la función de la enfermera obstétrica, yo me desempeñaba como eso".

“No puedo creer que el lugar por el que tanto luché para entrar, el lugar que tanto amaba me arruinó la vida. Hice de todo por entrar a un área que hoy no podría trabajar”, dijo y agregó: “Hoy no podría volver a tocar un niño, no podría hacerlo, no podría volver a hacer lo que tanto quería y por lo que tanto luché”.

Además, contó que comenzó a estudiar abogacía en la cárcel como una forma de defenderse: “Estoy a pocas materias de terminar el primer año. Esta es la posibilidad que tengo para defenderme, me dieron de todos lados, me atacaron de todos lados, voy a buscar herramientas para defenderme. Es algo que no me arrepiento, abogacía me saca del encierro”, dijo.