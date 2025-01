Los cuidados que se deben tener en los balnearios de las sierras

En lo que va del 2025, se registraron cinco muertes en los balnearios de las sierras de Córdoba y piden a los turistas que se extremen las medidas preventivas. La imprudencia, las crecientes y el alcohol son factores determinantes que han terminado con la vida de vecinos y turistas en el sur de Punilla, Sierras Chicas, Traslasierra y el Valle de Calamuchita.

El último caso fatal se registró el lunes pasado entre Icho Cruz y Cuesta Blanca, donde un turista oriundo de La Pampa se arrojó de cabeza al río San Antonio y golpeó contra una piedra.

Anteriormente, se habían registrado decesos en La Calera, Nono, Villa Rumipal y Villa Carlos Paz.

Roberto Schreider, vocero de la Secretaria de Gestión de Riesgo manifestó a EL DIARIO: «Tuvimos días lamentables, cinco muertos en los balnearios en el inicio de la temporada. Estamos trabajando mucho en la prevención, no solo en redes y en los medios, sino hablando con la gente. Tenemos al DUAR, los bomberos voluntarios y el ETAC y todo un sistema de alerta temprana que funciona. El hombre que se ahogó cerca de Santa Rosa de Calamuchita se tiró al agua en medio de la creciente y sin hacer caso a la cartelería. Pareciera que hay una idea constante de desafiar a la naturaleza y es lo peor que podemos hacer».

«Se subestiman los riesgos y lo que pasó ayer en la zona sur de Punilla, es complicado. El turista se tiró de una piedra y golpeó la cabeza. Tirarse de una altura de cuatro o cinco metros en lugar que no conoces, implica una responsabilidad individual, todos tenemos que ser responsables. Si alguien tiene una afección cardíaca, no se puede largar a nadar y cruzar un lago. Nosotros no podemos controlar a cada uno que está nadando y pedir certificados, cada uno se tiene que cuidar. Eso no significa mirar para otro lado, pero no podemos tener un guardavidas para cada persona»; añadió.

«Si me pasa algo en la ruta porque voy con exceso de velocidad, no le puedo echar la culpa a Caminos de las Sierras. Hay mucha responsabilidad individual y subestimación del riesgo»; recalcó el funcionario.

Sobre las medidas preventivas que se deben tomar a la hora de utilizar los balnearios serranos, Schreider expresó: «Se deben buscar lugares con guardavidas, lugares urbanos, no meterse en cualquier lado y no perder de vista a los menores. Lo ideal es que el agua no supere la cintura y no tirarse de cabeza, ya que con las corrientes, los fondos de los ríos cambian permanentemente. No tomar alcohol si vas a nadar solo o que en la costa alguien te este observando para responder a cualquier emergencia».