Rescatan a mujer atrapada por creciente del río en San Marcos Sierras

Una mujer mayor de edad fue rescatada por personal del DUAR tras quedar atrapada por la creciente del Río Quilpo en San Marcos Sierras. La mujer se encontraba pasando la tarde con su familia en un camping municipal cuando fue sorprendida por el aumento repentino del caudal del río.

En el operativo de rescate colaboraron efectivos de ETAC y Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron de manera conjunta para poner a salvo a la mujer y evitar mayores riesgos.

Este incidente ocurre en un contexto trágico, ya que durante este verano, varios muertos han sido reportados en los ríos de Córdoba debido a imprudencias, como bañarse en lugares no habilitados, no tener en cuenta las crecientes o no seguir las recomendaciones de seguridad.