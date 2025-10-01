Ataque al volante en Córdoba: embistió dos veces a una familia y un bebé resultó fracturado

Una discusión de tránsito terminó en un hecho de extrema gravedad
Ataque al volante en Córdoba: embistió dos veces a una familia y un bebé resultó fracturadoEl conductor de una camioneta Amarok, de 29 años y con antecedentes, atacó a un vehículo en el que viajaba un matrimonio con su hijo de 18 meses. El niño fue hospitalizado y el agresor quedó detenido.
Un violento episodio ocurrió en la madrugada en la Costanera Norte de Córdoba, donde una discusión de tránsito derivó en una secuencia de choques intencionales.
Según la denuncia y lo registrado en cámaras de seguridad, una Volkswagen Amarok conducida por un hombre de 29 años embistió en dos oportunidades a un Volkswagen Up en el que viajaban un matrimonio y su hijo de apenas 18 meses.
En el segundo impacto, el bebé salió despedido de su sillita y cayó sobre la calle. El diagnóstico médico confirmó una fractura de cráneo en la zona parietal derecha, aunque sin compromiso neurológico. El niño permanece bajo observación y evoluciona favorablemente.
El conductor de la camioneta, identificado como J.C.P., quedó detenido. Trascendió que cuenta con antecedentes previos.
El abogado de la familia, Esteban Yangüez Papagenadio, explicó que la evolución del menor es positiva: “Por suerte está evolucionando sostenidamente el bebé, porque a esa edad los huesitos del cráneo todavía no están soldados”.
La investigación continúa bajo la supervisión del Juzgado Federal y la Policía de Córdoba, que difundió las imágenes del ataque vehicular.