Barrio Ensanche Oeste: hallaron 241 dosis de marihuana en un operativo

En el marco del Plan Estratégico dispuesto por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron patrullajes preventivos en la ciudad de Leones que derivaron en la detención de un joven y el secuestro de droga.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de calles Hipólito Yrigoyen y Alvear, en barrio Ensanche Oeste, donde los oficiales controlaron a un hombre de 28 años. En su poder, hallaron 241 dosis de marihuana, una bicicleta y otros elementos relacionados a la investigación.

El detenido fue trasladado a sede judicial junto con las evidencias secuestradas, por disposición de la Fiscalía interviniente, bajo imputación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.° 23.737.