¿Cómo se encuentra la mujer que fue atropellada en Villa Carlos Paz?

La mujer que fue atropellada ayer a la tarde en el centro de Villa Carlos Paz se encuentra internada en el Hospital Privado de Córdoba. El martes pasado, alrededor de las 14,30 horas, fue embestida por una camioneta Toyota Hilux cuando se disponía a cruzar la calle en la esquina de San Martín y Liniers y sufrió politraumatismos.

La víctima tiene aproximadamente 60 años de edad, fue trasladada primero al Hospital Sayago y posteriormente hacia un centro asistencial en la capital cordobesa, donde se encuentra en estado reservado.

Según contaron testigos, la víctima cayó al piso y golpeó su cabeza contra el cordón de la vereda.

En la causa, tomó intervención la justicia y se busca determinar si el conductor realizó una «maniobra indebida».