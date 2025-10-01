Córdoba: conmoción por la muerte súbita de una niña de 12 años en barrio Ituzaingó

Una nueva muerte súbita sacude a la comunidad de Córdoba. Este miércoles, una niña de 12 años falleció en su hogar ubicado en la zona conocida como Los Cuarenta, en barrio Ituzaingó, generando conmoción entre vecinos y familiares.

Dalma, vecina de la menor y de su familia, relató a Cadena 3 que la noticia sorprendió a todos: "Fue una muerte repentina; nos levantamos con esa noticia". La niña no realizaba ninguna actividad física al momento del fallecimiento y, según los testimonios, comenzó a sentirse mal estando en su casa. Los vecinos también señalaron que la ambulancia demoró en llegar.

Este caso se suma a otros episodios recientes de muertes súbitas en niños en Córdoba, lo que ha generado preocupación y temor en la comunidad. "Nos preocupa mucho porque se dice que fue muerte súbita y eso también nos preocupa porque todos tenemos hijos", agregó Dalma.

Los especialistas recomiendan la realización de chequeos médicos periódicos y la capacitación en maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), así como el conocimiento del uso de desfibriladores, como medidas preventivas ante este tipo de situaciones.