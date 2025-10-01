Detuvieron a un enfermero de PAMI por venta ilegal de fentanilo en Rosario

Un enfermero del Policlínico Pami II de Rosario fue detenido en el marco de una investigación por presunta comercialización de medicamentos de uso hospitalario cuya venta está prohibida para particulares, entre ellos ampollas de fentanilo, una sustancia de uso restringido y alto riesgo.

La causa está en trámite ante el Área de Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario del Ministerio Público Fiscal de la Nación, con intervención de los fiscales Javier Arzubi Calvo, Matías Mené, Martín Uriona y Soledad García, y colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo del Matías Scilabra.

Según la investigación, el enfermero —identificado por sus iniciales LEB y con funciones en el establecimiento desde 2014— habría sustraído medicamentos de uso exclusivo hospitalario para su posterior venta ilegal. En 2023, le habría vendido ampollas de fentanilo y otra sustancia no autorizada a un joven de la ciudad, quien falleció en agosto de ese año. Se investiga si el consumo de dichas sustancias podría estar vinculado a su muerte.

El caso también cuenta con la colaboración de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el Ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UFI-PAMI), así como del Área de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario.

Este martes se realizaron cuatro allanamientos en domicilios vinculados al imputado, incluyendo su lugar de trabajo. Las diligencias fueron llevadas a cabo por personal del Escuadrón de Operaciones Antidrogas, Uesprojud y Seinaros Rosario, todos pertenecientes a Gendarmería Nacional Argentina.

Durante los procedimientos, se secuestraron múltiples medicamentos, entre ellos ampollas de fentanilo y bromuro de vecuronio, este último también de uso exclusivo en entornos médicos controlados.

El detenido quedó a disposición de la Justicia y en las próximas horas se formalizará la investigación. El juez de garantías que interviene en la causa es el Dr. Román Lanzón.

La investigación continúa su curso para determinar el alcance de las maniobras y el posible impacto en la salud pública.