Dos personas detenidas por circular con vehículos con pedidos de secuestro

Córdoba. Dos personas fueron detenidas hoy en distintos hechos, por circular con vehículos con pedidos de secuestro.

En uno de los casos, un hombre oriundo de Salta fue detenido en las últimas horas sobre la Ruta Nacional Nº 60, a la altura del kilómetro 902 en la localidad de Lucio V. Mansilla, cuando circulaba en una camioneta con pedido de secuestro y habría intentado sobornar a efectivos policiales para evitar el procedimiento.

El operativo fue realizado por personal de Policía Caminera, quienes detectaron que la camioneta Volkswagen Amarok en la que se desplazaba el conductor registraba un pedido de secuestro solicitado por la justicia de Buenos Aires.

Ante la situación, el hombre habría intentado entregar una suma de dinero a los uniformados con el fin de continuar su marcha, pero fue aprehendido de inmediato.

El detenido, mayor de edad, fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Deán Funes.

En el segundo caso, un hombre de 55 años fue detenido este miércoles por la mañana en un control vehicular sobre la Ruta Nacional 60, luego de constatarse que la camioneta en la que circulaba tenía pedido de secuestro.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 9.15, en el kilómetro 902, cuando efectivos de la Policía Caminera controlaron una camioneta Toyota Hilux que presentaba pedido de secuestro solicitado por la Policía de Mendoza.

El conductor, junto con el vehículo incautado, fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes.