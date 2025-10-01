“Fueron asesinadas de manera brutal”, dijo Bullrich sobre el crimen de Morena, Brenda y Lara

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que Morena Verdi (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) "fueron asesinadas de manera brutal y salvaje", mientras que le solicitó al gobierno de la provincia de Buenos Aires que aplique la Ley Antimafias luego de las detenciones de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", y su mano derecha Matías Agustín Ozorio en Perú.

La funcionaria resaltó que "es muy difícil" que ambos implicados "vengan juntos a la Argentina" porque Ozorio será expulsado y el proceso de extradición del presunto líder de la organización "llevará más tiempo".

"Es probable que llegué Ozorio primero", consideró la candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, quien sostuvo: "No sé si lo puede llamar argentino".

Durante la conferencia de prensa realizada en el partido bonaerense de San Isidro junto al jefe de la Policía Federal el comisario general Luis Rolle, la titular de la cartera de Seguridad solicitó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que implemente la Ley Antimafias.

A su vez, calificó de "primaria" la banda narcocriminal comandada por Valverde Victoriano y resaltó que el triple femicidio con sello narco fue cometidos de manera "brutal" y "salvaje".