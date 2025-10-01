Intensa búsqueda de un hombre de 48 años visto por última vez en Villa Los Aromos

Santiago Pío Díaz, de 48 años, permanece desaparecido desde el pasado domingo cuando fue visto por última vez en cercanías de su casa ubicada en calle Los Chañares, en Villa Los Aromos. La policía y familiares iniciaron una intensa búsqueda para dar con su paradero.

Díaz es de contextura física delgada, mide 1,78 metros, tiene tez blanca, cabello corto negro y un tatuaje en el cuello con la inscripción “Pía Jazmín”.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de inmediato al 911 o a la comisaría más cercana.