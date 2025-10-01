Investigan el robo de toneladas de soja a un productor rural de Buchardo

Tras una investigación que culminó con varios allanamientos en la localidad cordobesa de Serrano, se logró el secuestro de un camión que habría estado involucrado en el robo de toneladas de soja en un establecimiento rural de Buchardo.

El caso ocurrió días atrás en un establecimiento rural y tomó intervención la Fiscalía de Instrucción.

Como resultado de los operativos, se logró el secuestro de un camión Scania con acoplado, teléfonos celulares, 1.800 dólares, 450.000 pesos y diversos elementos vinculados a la causa.