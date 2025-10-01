La familia de Germán García pidió que no se detenga la búsqueda

La Cumbre. El 16 de octubre se cumplirán 90 días de la desaparición del vecino de La Cumbre, Germán García (52) sin que la Justicia haya podido dar una respuesta satisfactoria a la familia, que espera ansiosa novedades sobre su paradero.

Agustina García y su esposo, el abogado Daniel Ponce, fueron entrevistados semanas atrás por el periodista Sergio Cepeda de Canal 11 de esa localidad, donde manifestaron su preocupación sobre el manejo de la investigación.

"Hace más de dos meses que mi hermano (Germán García) desapareció. Trabajaba en una casa de campo cerca del Dique San Jerónimo (La Cumbre). No hay novedades al respecto, ni tampoco información de la Fiscalía. Hay mucho malestar por parte de todos los familiares, porque entendemos que la causa está estancada y se ha detenido la búsqueda", dijo Agustina García, hermana del hombre desaparecido. "Semanas atrás fuimos a la Fiscalía de Cosquín para ver si nos daban alguna información, digamos, saber cómo desde la Fiscalía se están moviendo, si están trabajando. Pero la verdad que estuvimos con la prosecretaria y nos evadió todo el tiempo. Ni siquiera nos pudo decir una hipótesis de qué puede haber sido lo que pasó", destacó la mujer en la entrevista.

La familiar del hombre desaparecido señaló que estaban esperando directivas de la Fiscalía. Con respecto al rastrillaje dijo que a su hermano no lo buscan desde los primeros días de agosto: "Esto me lo confiaron quienes los buscaban".

En tanto, su esposo el abogado Daniel Ponce, cuñado de Germán García (52) dijo que que cualquier persona que vea o tenga alguna información de Germán la comunique de inmediato a las autoridades policiales o a la familia: "Siempre estamos en contacto con la gente que investiga, con los chicos jefes de los bomberos, el director de Defensa Civil para ver si hay alguna directiva, algo nuevo, y no hay nada. La prosecretaria en la Fiscalía de Cosquín nos contestó con evasivas, hasta de alguna manera no tenía conocimiento de la causa porque seguramente no la llevaba. También se escudaba un poco en un secreto de sumario que no existe, ¿no? Yo he hecho penal mucho tiempo y el secreto sumario se ha terminado hace mucho tiempo", destacó el letrado.

El caso

Germán García fue visto por última vez el miércoles 16 de julio en su vivienda ubicada sobre el camino al Dique San Jerónimo, en el chalet Alto Abeicha de La Cumbre.

Su desaparición fue reportada al día siguiente, el jueves 17 de julio se activó formalmente el protocolo de búsqueda, coordinado por la Fiscalía de Instrucción de Cosquín y la Policía de Córdoba.

Los rastrillajes se intensificaron, contando con la participación de más de 100 efectivos en el terreno. El operativo incluyó agentes de diversas dependencias y cuerpos especializados.

Germán mide 1,78 metros, es de contextura delgada, tiene el pelo corto casi calvo y barba. Al momento de su desaparición, vestía una campera inflable negra y gorra. Su familia informó que el último registro de actividad en su celular fue a las 13.42 del miércoles 16 de julio, momento en el que se cortó todo tipo de conexión. Germán se desempeñaba como casero en una finca de la zona.

Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que pueda ayudar a dar con su paradero. Los aportes pueden realizarse a los siguientes números:

Teléfono de Tribunales de Cosquín: 03541-452293, interno 56261; Comisaría de La Cumbre: 03548-456641 o a cualquier dependencia policial o judicial cercana.

