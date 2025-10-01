La FPA detuvo a un joven con cocaína y marihuana en Morteros

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), a través de la Compañía de Intervenciones Especiales, realizaron patrullajes preventivos en la ciudad de Morteros que derivaron en la detención de un joven de 27 años y el secuestro de estupefacientes.

El procedimiento tuvo lugar en la esquina de calles Soler y Uspallata, donde los uniformados controlaron al hombre y le incautaron varias dosis de cocaína y marihuana. Tras la intervención, quedó detenido en el lugar.

Posteriormente, se desarrollaron controles adicionales en la terminal de ómnibus, en espacios verdes y en sectores considerados vulnerables de la ciudad.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico ordenó el traslado del detenido y la remisión de todos los elementos secuestrados a sede judicial.