La Justicia argentina insiste en la captura internacional de Yrima

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el pedido de captura internacional del ex juez federal Héctor Yrima, en el marco de la investigación por Generación Zoe.

Yrima, que actualmente reside en Dubái, ocupaba el cargo de director legal dentro de la estructura de la organización encabezada por Leonardo Cositorto. La solicitud de captura había sido requerida por la fiscal de Villa María, Juliana Companys, y posteriormente ratificada por la Cámara de Apelaciones y el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba.

Con esta decisión, el máximo tribunal del país reafirma la vigencia del pedido a nivel internacional, lo que permitirá que el ex magistrado pueda ser localizado y eventualmente extraditado para responder ante la Justicia argentina.