La Justicia suspendió el juicio abreviado por la causa del crimen de Sebastián Villarreal

Córdoba. La familia de Sebastián Villarreal, el hombre asesinado en febrero de 2024 en barrio Yofre Norte de la ciudad de Córdoba durante un intento de robo, expresó su conformidad tras la decisión judicial de suspender el juicio abreviado que se estaba negociando para los acusados. La causa será finalmente juzgada en un proceso oral y público con jurado popular, lo que consideran un avance en busca de justicia.

“Se suspendió el juicio abreviado. Vamos a juicio oral y público con jurado popular”, expresaron los allegados de Villarreal en un mensaje difundido este martes, donde agradecieron el apoyo recibido en estos 19 meses de lucha. “Lo importante de este cambio es que la verdad que necesitamos como familia y como sociedad va a ser garantizada ya que el proceso es público”, agregaron.

Asimismo, destacaron el acompañamiento de familiares, amigos, vecinos y periodistas en este tiempo: “Estamos seguros de que Sebastián, desde donde esté, siente alivio y orgullo por no bajar nunca los brazos”.

La imagen que publicó la familia de Villarreal en redes sociales.

El caso

Sebastián Villarreal tenía 46 años cuando fue asesinado a tiros el 29 de febrero de 2024 en barrio Yofre Norte, en medio de un intento de robo de su motocicleta.

La investigación identificó a cinco implicados. Tres de ellos, Héctor Alejandro Herrera (25), Luciano Gonzalo Bustos (20) y Axel Fabricio Escada (18), están imputados y deberán enfrentar el proceso judicial que se llevará adelante en la Cámara Tercera del Crimen.

Por otra parte, un adolescente de 14 años fue declarado inimputable y liberado, mientras que otro de 17 fue considerado penalmente responsable y deberá permanecer un año en el Complejo Esperanza.

La familia había manifestado su rechazo al intento del fiscal de avanzar con un juicio abreviado que podría derivar en penas menores para los acusados adultos. La suspensión de esa medida abre ahora el camino a un debate con jurado popular, donde esperan que se garantice “la verdad y la justicia que Sebastián merece”.

