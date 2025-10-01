Lo sorprendieron en la calle y le dispararon en el pie para robarle

Un hombre fue baleado durante un asalto violento ocurrido en la ciudad de Córdoba y terminó internado.

El hecho ocurrió el viernes pasado en la intersección de las calles Aviador Pettirossi y Llanquelen del barrio Villa Martínez y trascendió que fue sorprendido en la calle y le pegaron un tiro en el pie.

La víctima ingresó con una herida de arma de fuego al Hospital Eva Perón y recibió asistencia médica.

En su declaración, el herido manifestó que fue abordado por un delincuente quien le robó sus pertenencias y le pegó un balazo en uno de sus pies antes de darse a la fuga.