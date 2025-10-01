Los sorprendieron cuando intentaban robar cables en Las Violetas

Tres hombres fueron captados por las cámaras cuando intentaban robar cableado en el barrio Las Violetas de la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió este miércoles en horas de la madrugada en las calles Aviador Silvio Pettirossi y Santa Ana y se procedió además al secuestro de una sierra de mano.

Minutos antes, los sujetos habían sido filmados cuando ocasionaban daños en el cableado de un poste de telefonía.

El procedimiento se llevó a cabo con colaboración del operador de cámaras de videovigilancia del 911, quien advirtió la situación y solicitó la presencia de los uniformados en el lugar.

Finalmente, los detenidos fueron trasladados a sede policial junto a lo incautado quedando a disposición de la justicia.