Murió el conductor de la camioneta que chocó frontalmente contra un camión

Un hombre de 74 años oriundo de la Provincia de San Luis perdió la vida en un choque fatal ocurrido en el sur de Córdoba. Se trasladaba a bordo de una camioneta Nissan que impactó frontalmente contra un camión en la Ruta Provincial 30, cerca de la localidad de Achiras.

El hecho sucedió el martes pasado alrededor de las 17:30 horas a la altura del kilómetro 29.

Por causas que buscan determinarse, la camioneta impactó de manera frontal contra un Scania 112 con acoplado (el cual era conducido por un joven de 29 años). En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal del servicio de emergencias.