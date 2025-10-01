Murió una anciana al explotar una garrafa

Río Cuarto. Un incidente fatal se vivió ayer en la ciudad de Río Cuarto, tras la explosión de una garrafa ocurrida en una vivienda ubicada en calle Güemes 1200, en el barrio Alberdi. Falleció una persona y otras dos resultaron heridas.

El hecho se produjo poco después de las 14, cuando una garrafa explotó dentro de una habitación de la casa.

Dentro de la vivienda se encontraba una mujer de 84 años, quien falleció producto de las quemaduras sufridas. Los equipos de emergencia hallaron a la mujer sin signos vitales en el lugar.

Además, se encontraban en la casa otras dos mujeres: una de 57 años y otra de 63. Ambas sufrieron quemaduras graves y resultaron intoxicadas por monóxido de carbono, por lo que fueron trasladadas de urgencia al Hospital San Antonio de Padua para recibir atención médica, de acuerdo con la información publicada por El Doce TV.

El estallido provocó un incendio que movilizó a bomberos voluntarios, policías y equipos médicos. Al arribar, los bomberos lograron contener las llamas y evitar que el fuego se expandiera hacia el resto de la vivienda. Las tareas de rescate fueron intensas y coordinadas bajo las directrices del Ministerio Público Fiscal, encargado de las actuaciones judiciales correspondientes.



