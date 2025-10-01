Otro golpe al narcomenudeo en Córdoba: una mujer quedó detenida

Un operativo encabezado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), bajo directivas del Ministerio Público Fiscal, culminó con la detención de una mujer de 49 años en la ciudad de Córdoba.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda de calle Santiago H. del Castillo, en barrio El Chaparral, donde los efectivos incautaron elementos de interés para la investigación y procedieron con la aprehensión de la acusada.

El caso se vincula con un allanamiento realizado el pasado 9 de septiembre, en el que había sido detenida la hermana de la principal investigada. En esa ocasión, se secuestraron 137 dosis de cocaína, 17 de marihuana, dinero y otros elementos relacionados a la comercialización de estupefacientes.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Primer Turno, la mujer fue trasladada a sede judicial junto a los elementos secuestrados.