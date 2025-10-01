Pánico en la Ruta: un cajón atravesó el parabrisas de un colectivo

La siesta riojana del lunes estuvo a punto de transformarse en tragedia cuando un colectivo de la empresa Turismo Tango, que viajaba desde Aimogasta hacia Buenos Aires, fue impactado por un cajón que se desprendió de un camión y se incrustó en el parabrisas.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 335 de la Ruta Nacional 38. El micro, conducido por Juan Manuel Maio, oriundo de Avellaneda, transportaba a decenas de pasajeros cuando fue adelantado por un camión Iveco cargado con cajones de madera. En cuestión de segundos, uno de los bultos se soltó y golpeó de lleno contra la parte frontal del ómnibus.

El estruendo desató escenas de pánico en el interior, donde muchos pasajeros creyeron que estaban frente a una tragedia inminente. Sin embargo, la pericia del chofer resultó clave: logró detener el vehículo con calma y control, evitando un desenlace fatal.

Si bien el colectivo sufrió severos daños materiales, milagrosamente ninguno de los ocupantes resultó herido. Los viajeros, todavía conmocionados, coincidieron en que estuvieron “a centímetros de la muerte”.