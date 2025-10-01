Qué dijo «Pequeño J», el narco peruano acusado por el triple femicidio

El principal sospechoso por el triple femicidio de Brenda, Lara y Morena, Tony Janzen Valverde Victoriano, defendió su inocencia y dijo: «Tienen que encontrar al culpable porque yo no tengo nada que ver». El narco peruano conocido como «Pequeño J» fue atrapado cuando intentaba escapar en un camión y será extraditado a la Argentina.

Su aprehensión se concretó en la localidad de Pucusana, a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana Sur, cuando el acusado intentaba escapar oculto en la parte trasera de un camión de pescado.

La Policía Nacional del Perú, en coordinación con la Bonaerense e Interpol, logró interceptarlo tras seguir el rastro de su teléfono celular, que lo había delatado en su recorrido desde Bolivia hasta territorio peruano.

«Me están echando la culpa nada más, no matamos a nadie»; sostuvo el joven, quien tiene 20 años de edad.

Una hora antes de su detención, había caído su «mano derecha», Matías Agustín Ozorio, otro de los prófugos más buscados.

Para la justicia, el joven peruano habría sido quien ordenó el secuestro, tortura y asesinato de las tres víctimas en el marco de una venganza narco vinculada a la Villa 1-11-14 y al sur del conurbano bonaerense.