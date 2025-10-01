Tres detenidos tras un control de la Policía Caminera en Devoto

La Policía Caminera interceptó un vehículo en la localidad cordobesa de Devoto y logró la detención de tres hombres que contaban con antecedentes penales. El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 19, a la altura del kilómetro Nº142 y se logró la aprehensión de los ocupantes del automóvil Chevrolet Cruze, que iba sin luces bajas encendidas.

Al proceder a la identificación de los ocupantes, se constató que el conductor (un hombre de 38 años oriundo de Córdoba Capital), tenía vigente una orden de detención emitida por la justicia de la Provincia de Mendoza. Asimismo, uno de los acompañantes registraba antecedentes penales por robo calificado y delitos vinculados a estupefacientes.

El vehículo fue secuestrado y los tres individuos fueron trasladados a la dependencia policial.

Cabe destacar que minutos antes del procedimiento, una vecina de Devoto se había comunicado con la Policía para advertir sobre la presencia del mismo rodado circulando de forma sospechosa en el sector.